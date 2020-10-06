Бывший посол Саудовской Аравии в США раскритиковал руководство Палестинской автономии

06.10.2020, 6:30, Новости дня

Бывший глава разведки Саудовской Аравии и бывший посол в США принц Бандар ибн Султан Аль Сауд раскритиковал палестинское руководство за критику решения некоторых стран Персидского залива нормализовать отношения с Израилем.

В интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya принц назвал критику палестинских властей «предосудительным дискурсом». «Дело палестинцев – правое дело, но его защитники терпят поражение, а дело Израиля несправедливо, но его сторонники доказали свою успешность. Это подводит итог событий последних 70 или 75 лет», – заявил он.

«Есть кое-что, что исторически объединяет сменяющих друг друга палестинских лидеров: они всегда делают ставку на проигравшую сторону, и за это приходится платить».

Объединенные Арабские Эмираты заключили историческую сделку по нормализации отношений с Израилем в августе этого года, а Бахрейн – еще одно государство Персидского залива, близкий союзник Саудовской Аравии, последовало их примеру в сентябре.

Палестинцы опасаются, что эти шаги ослабят давнюю панарабскую позицию, известную как Арабская мирная инициатива, которая призывает к уходу Израиля с оккупированной территории и принятию палестинской государственности в обмен на нормализацию отношений с арабскими государствами.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинское руководство расценивает этот шаг ОАЭ как «предательство». Ханан Ашрави – ветеран переговорного процесса, представляющий Палестинскую автономию, заявил Reuters, что сделка была «полностью продажной».

Саудовская Аравия, колыбель ислама, напрямую не комментирует соглашения о нормализации положения, но заявляет, что сохраняет приверженность миру на основе Арабской мирной инициативы. Принц Бандар отметил, что сменявшие друг друга саудовские короли на протяжении десятилетий поддерживали Палестинскую автономию, и сказал, что палестинский народ должен помнить, что королевство всегда было рядом, чтобы предложить им помощь и совет.