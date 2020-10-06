«Выпущенный пар» может приумножить агрессию

06.10.2020, 6:10, Новости дня

Ученые из Калифорнийского технологического института (США) исследовали, как развивается врожденная агрессия. Подопытным материалом, по традиции, стали мыши, вернее, только самцы мышей.

У них врожденная агрессия, отмечают исследователи. Если один самец встречает другого, определяя его как угрозу для себя, физическая борьба между ними неизбежна.

Однако в процессе экспериментов удалось доказать, что победители всегда в следующих конфликтах проявляют еще большую агрессивность. Таким образом, «зло порождает еще большее зло». Такого не происходит с приобретенными навыками, которые принято называть условными рефлексами, утверждают ученые. Также исследования доказывают, что «выпускание пара» может только на краткое время успокоить агрессивную особь.