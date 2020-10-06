Очевидец опроверг домыслы и заблуждения вокруг экологического ЧП на Камчатке

06.10.2020, 6:08, Новости дня

Эксперт по коммуникациям Тимофей Ви, посетивший Камчатку, сообщил, что не увидел в регионе следов экологического ЧП, о котором пишут СМИ и блогеры.

«Последние несколько дней я находился на Камчатке и отсюда своими глазами наблюдал за катастрофой, развернувшейся.. в сознании большого количества людей», – написал Ви в своем блоге.

Говоря о случившемся, он подтвердил, что «в районе близ Халактырского пляжа серферы и местные жители пожаловались на резь и помутнение в глазах. По словам некоторых из них, это началось еще несколько недель назад». Кроме того, «на видеороликах, записанных серферами и местными жителями, действительно видна желтая пена и подозрительный цвет моря».

В то же время Ви отметил, что 29 сентября на Авачинскую бухту обрушился шторм, высота волн достигала девяти метров. По его словам, это был сильный шторм даже по меркам местных жителей, он выбросил на берега большое количество морских обитателей.

«Это все, что известно достоверно на текущий момент. Абсолютно все остальное, увы – домыслы, диванная экспертиза и крайне эмоциональные выводы. Неудивительно, люди хотят быстрых ответов и понятного объяснения происходящего. О достоверности, к сожалению, в таких случаях речи не идет», – добавил Ви.

Он также обратил внимание на «самые популярные заблуждения в этой истории». В частности, Ви указал, что «Гринпис» опубликовала спутниковые снимки посветлевшей реки, впадающей в океан. «На одном из снимков видно, что в начале сентября река посветлела и в океане виден ее след. Утверждается, что это и есть источник загрязнения океана», – добавил он. В то же время Ви указал, что «если открыть спутниковые карты Google от 2015 года, то мы увидим еще больший след от этой реки в океане».

«На самом деле река может помутнеть от кучи причин, самая простая из которых — дождь. И еще куча всего: подмыв берега, таяние снегов, и т.д. … Тем не менее, огромное количество блогеров и даже лицензированных СМИ распространили снимки Гринпис как стопроцентное доказательство химического загрязнения океана», – отметил он.

Кроме того, Ви обратил внимание на публикацию в Сети видеоролика, снятого с вертолета, на котором рядом с берегом видно большое черное пятно с рваными краями. Утверждается, что это и есть загрязнение, которое вызвало отравление серферов и гибель животных. При этом Ви отмечает, что «гораздо больше чем на нефть, это пятно похоже на обычные колонии водорослей». В подтверждение своей теории он указывает, что «несмотря на то, что это пятно огромное, нет ни одного видео, где это пятно снято с воды». Кроме того, «черное пятно прямо противоречит версии «Гринпис» о загрязнении океана резко посветлевшими водами реки, вытекающей около пляжа».

Ви также обратился к официальным данным исследования проб воды из океана. «Власти опубликовали результаты экспресс-анализа воды через два дня после того, как взяли пробы. В них они заявили о превышении ПДК по нефтепродуктам и фенолу в два-четыре раза. Огромное количество людей оперирует этими цифрами как доказательством экологической катастрофы. На самом деле это скорее удивительно мало. Рядом находится морской порт с грузовыми терминалами. По моим собственным наблюдениям, движение траулеров, танкеров и сухогрузов здесь довольно интенсивное. Анализы также брались в бухте Бабья, откуда я лично отплывал на катере 2 октября. Бухта забита всяким дерьмом, остовами кораблей и прочим мусором. Превышение всего в два-четыре раза? Даже чистенько! Причем если мы обратимся к государственному докладу об охране окружающей среды в 2017 году, для Камчатки мы увидим те же цифры», – отметил Ви.

По его словам, «при настоящих разливах и авариях концентрации превышают допустимые нормы в сотни и тысячи раз. Превышение в два-четыре раза ничтожно, никого не убьет и ни на что не повлияет».

«Теперь мои собственные наблюдения. 2 октября мы с товарищем поехали на трехчасовую морскую прогулку, отплыв из бухты Бабья в сторону скал «Три Брата» и затем обойдя всю Авачинскую бухту. Что же мы увидели? Морских котиков, которые весело резвились и иногда выглядывали из воды. Краболовов и рыбаков, спокойно рыбачивших на воде. Это важное наблюдение, так как если бы загрязнение вызвало повальный мор животных, рыбаки бы первыми забили тревогу. Тем более что рыбаков на Камчатке в разы больше, чем серферов. Обычную воду, обычную пену на морских бурунах. Мы ходили три часа, постоянно обдуваемые ветром, но после не обнаружили абсолютно никаких симптомов. Ни першения в горле, ни соплей, ни рези в глазах. Никаких следов нефтяных пятен, разводов», – пишет Ви.

В то же время он указал, что «до появления детальных анализов нельзя делать никаких выводов и тем более кого-то обвинять, а когда они появятся, рассуждать на тему причин должны реальные эксперты и учёные, а не блогеры и журналисты».

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что предельно-допустимая концентрация вредных веществ в устье реки Налычева, впадающей в загрязненную акваторию Тихого океана на Камчатке, находится в норме.

В воскресенье Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга. Он также поблагодарил сообщивших о загрязнении вод Тихого океана серферов.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В то же время Камчатгидромет сообщил, что загрязнение на Камчатке произошло в придонном слое океана, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам. В связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.