 

В Минпросвещения опровергли перевод школ Москвы на дистанционное обучение

06.10.2020, 6:08, Новости дня

Сообщения о переводе московских школ на дистанционное обучение не соответствуют действительности, решений о массовом закрытии учебных заведений нет, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

«Эта информация не соответствует действительности… Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ (нет)», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее СМИ со ссылкой на Министерство просвещения сообщили, что школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Отмечалось также, что аналогичное решение принято для Сахалина и Ульяновской области.

В воскресенье Минпросвещения сообщило о переводе 3% российских школ на карантин.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Сообщалось, что возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.

Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме. Также в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования.

За минувшие сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.  



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