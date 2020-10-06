S&P подтвердило кредитные рейтинги Белоруссии

06.10.2020, 5:48, Новости дня

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s подтвердило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B», сообщил минфин страны.

S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги, «сохранив негативный прогноз», передает ТАСС.

Как заявило белорусское ведомство, негативный прогноз указывает на «риски для стабильности финансовой системы». Отмечается «недавний частичный отток депозитов и повышенный спрос на иностранную валюту».

S&P ожидает спада белорусской экономики на 3% в 2020 году.

На доступе Белоруссии к «иностранным рынкам капитала в ближайшие месяцы» скажутся европейские санкции, настроения в отношении развивающихся рынков, а также относительно невысокие экономические показатели, сообщил минфин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об экономике и кредитной пирамиде Белоруссии.