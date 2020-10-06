 

S&P подтвердило кредитные рейтинги Белоруссии

06.10.2020, 5:48, Новости дня

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s подтвердило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B», сообщил минфин страны.

S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги, «сохранив негативный прогноз», передает ТАСС.

Как заявило белорусское ведомство, негативный прогноз указывает на «риски для стабильности финансовой системы». Отмечается «недавний частичный отток депозитов и повышенный спрос на иностранную валюту».

S&P ожидает спада белорусской экономики на 3% в 2020 году.

На доступе Белоруссии к «иностранным рынкам капитала в ближайшие месяцы» скажутся европейские санкции, настроения в отношении развивающихся рынков, а также относительно невысокие экономические показатели, сообщил минфин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об экономике и кредитной пирамиде Белоруссии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Москва не спешит поддержать Лукашенко, чтобы не терять симпатии белорусов

05.10 / Познер предложил COVID-диссидентам поселиться в вольерах

05.10 / Помпео оценил настрой администрации США в связи с состоянием Трампа

29.07 / В Украине назначили ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет

18.07 / Силуанов оценил решение S&P по кредитному рейтингу России

15.07 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

15.07 / Суд отверг соглашение о компенсациях обвинителям Харви Вайнштейна

23.07 / Поджог дома Шабунина. В Центре противодействия коррупции сообщили, что на пороге дома нашли остатки взрывчатки

12.08 / Политолог: Победа Лукашенко способна рассорить Навального с коммунистами

28.06 / Мурашко заявил о готовности РФ поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска