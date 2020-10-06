 

Мэр Умани Цебрий госпитализирован с двухсторонней пневмонией

06.10.2020, 4:45, Новости дня

Мэра Умани Черкасской области Александра Цебрия госпитализировали в инфекционное отделение местной больницы с двухсторонней пневмонией. Об этом он сообщил 5 октября на своей странице в Facebook.

“Сегодня в обед мне стало плохо. Я почувствовал слабость, померил температуру – 38,5, потерял обоняние. Проконсультировавшись с врачом, я сделал компьютерную томографию, которая показала двухстороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали, что действительно есть воспаление на начальной стадии, и настояли на госпитализации”, – сказал Цебрий.

Мэр Умани заявил, что ему сделали ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

З перших вуст !

Posted by Олександр Цебрій on Esmaspäev, 5. Oktoober 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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