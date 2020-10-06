Граждане РФ лидируют в списке переехавших в Грузию работать дистанционно
06.10.2020, 4:08, Новости дня
Около 800 граждан из 60 стран откликнулись на предложение правительства Грузии переехать и работать на «удаленке» из-за пандемии коронавируса, в этом списке лидируют граждане России, заявили в национальной администрации туризма, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Предложение было озвучено в конце августа. Чтобы Грузия выдала разрешение, необходимо было предоставить справку о ежемесячном доходе не менее чем в 2 тыс. долларов.
Из РФ откликнулось 28% от общей численности, из США – 18, на третьем месте – Беларусь (6%).
Среди пожелавших перебраться в Грузию есть австралийцы, канадцы, украинцы и так далее.
Приезжающие проходят обязательный восьмидневный карантин на собственные средства.
В Грузии 8696 человек заболели коронавирусом, излечились – 4619, скончались 54.
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