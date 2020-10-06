 

Граждане РФ лидируют в списке переехавших в Грузию работать дистанционно

06.10.2020, 4:08, Новости дня

Около 800 граждан из 60 стран откликнулись на предложение правительства Грузии переехать и работать на «удаленке» из-за пандемии коронавируса, в этом списке лидируют граждане России, заявили в национальной администрации туризма, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Предложение было озвучено в конце августа. Чтобы Грузия выдала разрешение, необходимо было предоставить справку о ежемесячном доходе не менее чем в 2 тыс. долларов.

Из РФ откликнулось 28% от общей численности, из США – 18, на третьем месте – Беларусь (6%).

Среди пожелавших перебраться в Грузию есть австралийцы, канадцы, украинцы и так далее.

Приезжающие проходят обязательный восьмидневный карантин на собственные средства.

В Грузии 8696 человек заболели коронавирусом, излечились – 4619, скончались 54.



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