Объявлены цены и комплектации нового Kia Sorento в России

06.10.2020, 4:05, Новости дня

Южнокорейская компания Kia поделилась подробностями об обновленном кроссовере Sorento.

Для российского рынка предложили модель с 2,5-литровым бензиновым мотором на 180 л.с. мощности. Также указано, что паркетник приводится в движение 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также клиенты смогут приобрести дизельный кроссовер с 2,2-литровым мотором с 8-ступенчатой коробкой передач и мощностью 199 л.с. В компании предусмотрели версии с передним или полным приводом.

В базовой версии стоимость обновленного кроссовера Sorento достигает 2,14 млн рублей. В данной модификации применили светодиодную оптику, мультимедийный центр с 8-дюймовым дисплеем, а также датчики дождя, датчики света, электрический привод водительского сидения.