В НАТО призвали к прекращению огня в Карабахе

06.10.2020, 3:48, Новости дня

НАТО обеспокоена гибелью мирных жителей в зоне карабахского конфликта и призывает к прекращению огня и переговорам, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Нас очень беспокоит ситуация в Карабахе. Мы видим, что гибнут мирные жители. Этот конфликт несет риск всем направлениям, в том числе энергетике. Это очень опасная ситуация для всего региона, и для членов альянса в том числе. Мы призываем все стороны конфликта немедленно прекратить войну и сесть за стол переговоров», – передает РИА «Новости» его слова на совместной пресс-конференции с Чавушоглу в Анкаре.

Уточняется, что Столтенберг находится в Анкаре с рабочим визитом. Он провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чапвушоглу. Ожидается, что он встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В воскресенье правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять промежуточные меры в отношении Турции в связи с предполагаемым участием этой страны в боевых действия против населения Армении.

МИД РФ ранее выражал глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь также заявлял о переброске боевиков джихадистских группировок из Сирии в Карабах при непосредственном участии Турции.