 

СМИ сообщили, что звезда «Холостяка» насмерть сбила пешехода в Москве

06.10.2020, 3:48, Новости дня

Как сообщают СМИ, звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова на Mercedes Gelandewagen насмерть сбила пешехода в Москве.

ДТП произошло на Кутузовском проспекте. Пешеход скончался на месте. По предварительной информации, он переходил дорогу в неположенном месте. Автомобилем, который принадлежит мужчине, имеющему три неоплаченных штрафа на 2,5 тыс. рублей, управляла женщина, передает РЕН ТВ.

Телеканал сообщает, что за рулем была Короткова.

Согласно предварительной информации, ее сильно ударило сработавшей подушкой безопасности. В результате Короткова получила сотрясение мозга, передает Пятый канал.

8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.



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