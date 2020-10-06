SpaceX повторно отложила запуск спутников Starlink
06.10.2020, 2:48, Новости дня
Компания SpaceX вновь отложила запуск Falcon 9 со спутниками Starlink, сообщается на странице американской компании в Twitter.
Старт планировался на 07.51 по времени Восточного побережья США (14.51 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Новый запуск запланирован на 6 октября, передает ТАСС.
На прошлой неделе компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink за 18 секунд до старта из-за неполадок с наземным оборудованием.
В начале августа Falcon 9 с десятой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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