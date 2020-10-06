Сентябрь побил температурный рекорд
06.10.2020, 2:48, Новости дня
Сентябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на российской территории, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«На азиатской территории РФ и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года», – цитирует ТАСС Макарову.
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