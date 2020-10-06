Полицейского застрелили в США
06.10.2020, 2:48, Новости дня
В городе Пайн-Блафф (Арканзас, США) двое полицейских получили ранения в результате стрельбы, один из них скончался, сообщили СМИ.
Трое полицейских прибыли по вызову на место, где произошла стрельба. Двое из них получили ранения и были доставлены в больницу. Ранения одного угрозы для жизни не представляли, но второй полицейский скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на WBTV.
Fox16 сообщает, что пострадали не только стражи порядка, но и еще «много людей».
Напомним, стрельба в США – не редкость. Так, в понедельник неизвестный открыл огонь по группе людей в супермаркете в Атланте. Один человек погиб, четверо взрослых и двое детей пострадали.
В конце сентября в Луисвилле (Кентукки, США), где произошли беспорядки, двое из правоохранителей были ранены из огнестрельного оружия.
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