 

Полицейского застрелили в США

06.10.2020, 2:48, Новости дня

В городе Пайн-Блафф (Арканзас, США) двое полицейских получили ранения в результате стрельбы, один из них скончался, сообщили СМИ.

Трое полицейских прибыли по вызову на место, где произошла стрельба. Двое из них получили ранения и были доставлены в больницу. Ранения одного угрозы для жизни не представляли, но второй полицейский скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на WBTV.

Fox16 сообщает, что пострадали не только стражи порядка, но и еще «много людей».

Напомним, стрельба в США – не редкость. Так, в понедельник неизвестный открыл огонь по группе людей в супермаркете в Атланте. Один человек погиб, четверо взрослых и двое детей пострадали.

В конце сентября в Луисвилле (Кентукки, США), где произошли беспорядки, двое из правоохранителей были ранены из огнестрельного оружия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Армения отозвала посла из Израиля из-за продажи оружия Азербайджану

27.09 / ОБСЕ зафиксировала боевиков с повязками “СЦКК” на участках разведения сил

26.07 / Беспорядки в США: В Сиэтле пострадал 21 полицейский, 45 человек задержаны

04.07 / Путь, по которому после обнуления обречена идти Россия, – иранско-венесуэльский. Режим будет держаться на насилии и порожденном им страхе

02.09 / В Украине новый суточный рекорд по количеству инфицированных коронавирусом

05.07 / ЦСКА забил четыре безответных мяча в ворота “Ахмата”

02.09 / Песков: Германия не информировала РФ о своих выводах об «отравлении» Навального

03.08 / Познер назвал идею вступления РФ в ЕС и НАТО благом

13.09 / 12 сентября в ходе массовых протестов в Беларуси задержали 114 человек – МВД

31.08 / ПФР рассказал о дополнительной единовременной выплате пенсионерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска