Полтава отказалась ужесточать карантин, в Стокгольме объявили нобелевских лауреатов по физиологии и медицине. Главное за день

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06.10.2020, 2:40, Новости дня

Назвали лауреатов Нобелевской премии

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ее присудили Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С.

COVID-19 в Украине

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.

За последние сутки антирекорд установлен в системе Министерства внутренних дел Украины – 213 новых случаев. Всего за неделю инфекцию подтвердили у 1175 правоохранителей.

Полтава решила не ужесточать карантин

В Полтаве, которая оказалась в “оранжевой” зоне распространения коронавирусной инфекции, отказались усиливать карантин. Секретарь горсовета Александр Шамота призвал полтавчан работать в обычном режиме и пообещал им юридическую помощь в случае привлечения к ответственности за нарушение карантина.

Кучера вызвали на допрос

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что его вызвали на допрос в Госбюро расследований в качестве свидетеля в расследовании крушения самолета Ан-26Ш в Чугуеве.

В республиках бывшего СССР протестовали против властей

В столице Кыргызстана Бишкеке после прошедших накануне выборов в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) участники акций протеста потребовали аннулировать итоги голосования. По имеющимся данным, пострадал 121 человек.

В столице Беларуси Минске протестующие против фальсификации выборов президента провели акцию-шествие “Бабушки против ОМОНа”. Участники марша также скандировали “Да здравствует Беларусь” и “Не хотим 37-го”.

В авиакатастрофе в Киевской области погибло два человека

Возле села Перемога Киевской области разбился мотодельтаплан, в котором было два человека. Они погибли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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