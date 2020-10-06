 

Завод имени Малышева модернизировал партию танков “Булат” – “Укроборонпром”

06.10.2020, 2:40, Новости дня

Завод имени Малышева передал Вооруженным силам Украины партию отремонтированных и модернизированных танков “Булат”, поступивших из зоны проведения операции Объединенных сил. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба госконцерна “Укроборонпром”.

Генеральный директор завода Василий Крылас сообщил, что были устранены повреждения боевых машин, также специалисты провели их модернизацию, заменив комплектующие.

“Булаты” прошли ремонт и сборку по полному технологическому циклу. В танках установлены новые средства связи и навигационная аппаратура, заменены некоторые детали”, – сказал директор предприятия.

По информации госконцерна, танки прошли испытания на полигоне: совершили пробег на 100 км, прошли проверку стрельбами.

“У модернизированных танков улучшены координация связи, приборы прицеливания и система наблюдения. Специалисты уже приступили к ремонту следующей партии “Булатов” для наших военных”, – сообщил Крылас.

Количество отремонтированных танков, переданных ВСУ, в “Укроборонпроме” не уточнили.

“Булат” – основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. За четыре года на заводе имени Малышева отремонтировали после повреждений в зоне военных действий на Донбассе и передали украинской армии более 50 танков. На них установили новые современные средства связи и навигации, а также приборы прицеливания и ночного видения, сказано в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / В СБУ сообщили о хищении 37 млн грн во время реконструкции аэропорта Борисполь

05.08 / Резников заявил, что на Донбассе после войны нужно создавать новую экономику

06.10 / Мнения: Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

15.07 / Трамп: Евросоюз был создан, чтобы использовать Соединенные Штаты

30.07 / “Неконтролируемые эмоции”. Главком ВСУ рассказал о нарушениях перемирия на Донбассе

03.07 / Средний чек на авиабилеты в России снизился в 3,5 раза

28.09 / “Генетика хорошая”. Успенская надела платье своей дочери

30.08 / Кроссовер Mazda CX-5 получил улучшенную версию

13.07 / В Азербайджане оценили угрозу боев на границе с Арменией для стратегических нефтепроводов

17.09 / Польша решила привлечь третьи страны к преследованию смоленских авиадиспетчеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска