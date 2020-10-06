Завод имени Малышева модернизировал партию танков “Булат” – “Укроборонпром”

06.10.2020, 2:40, Новости дня

Завод имени Малышева передал Вооруженным силам Украины партию отремонтированных и модернизированных танков “Булат”, поступивших из зоны проведения операции Объединенных сил. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба госконцерна “Укроборонпром”.

Генеральный директор завода Василий Крылас сообщил, что были устранены повреждения боевых машин, также специалисты провели их модернизацию, заменив комплектующие.

“Булаты” прошли ремонт и сборку по полному технологическому циклу. В танках установлены новые средства связи и навигационная аппаратура, заменены некоторые детали”, – сказал директор предприятия.

По информации госконцерна, танки прошли испытания на полигоне: совершили пробег на 100 км, прошли проверку стрельбами.

“У модернизированных танков улучшены координация связи, приборы прицеливания и система наблюдения. Специалисты уже приступили к ремонту следующей партии “Булатов” для наших военных”, – сообщил Крылас.

Количество отремонтированных танков, переданных ВСУ, в “Укроборонпроме” не уточнили.

“Булат” – основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. За четыре года на заводе имени Малышева отремонтировали после повреждений в зоне военных действий на Донбассе и передали украинской армии более 50 танков. На них установили новые современные средства связи и навигации, а также приборы прицеливания и ночного видения, сказано в сообщении.