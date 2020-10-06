 

Трамп покинул госпиталь

06.10.2020, 2:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп покинул госпиталь, где лечился от коронавируса, сообщают американские СМИ.

Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в сопровождении охраны. На нем была защитная маска. Президент США не стал отвечать на вопросы журналистов. Он отправился в Белый дом на вертолете, передает ТАСС.

Трампа провожали восторженными криками около 200 сторонников. Однако среди них были и противники Трампа. Один из них изображал смерть с косой, двое других были в шапках с символикой украинской экстремистской организации «Правый сектор», передает РИА «Новости».

Напомним, лечащий врач главы государства Шон Конли заявил, что «пока еще рано говорить о том, что опасность миновала», но Трамп уже не получает никакого особого лечения, которое не мог бы получить в Белом доме.

В пятницу глава Белого дома сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными.



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