Компания Renault приступила к испытаниям обновленного Renault Duster

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06.10.2020, 2:00, Новости дня

Известный французский автогигант Renault приступил к тестовым испытаниям обновленного кроссовера Duster для российского рынка.

Известно, что производитель еще заранее начал дорожные заезды недорогого паркетника, который удалось обнаружить возле базы компании АвтоВАЗ в Тольятти. Всего для тестовых заездов в РФ приехали три экземпляра, имеющие разные оттенки кузова. В настоящее время тесты проходят на дорогах общего пользования, что свидетельствует о приближении презентации.

Эксперты предполагают, что для рынка РФ предусмотрят ту же модификацию Duster, которая уже доступна на европейском рынке. Более того, разработчики применили в новой модели продвинутую платформу B0, благодаря которой автомобиль станет более современным и надежным в дороге.



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