США заявили о «риске хищнического поведения» Китая в Арктике

06.10.2020, 1:48, Новости дня

Китай может продемонстрировать «хищническое поведение» в Арктике, сообщил глава командования на Аляске Северного командования вооруженных сил США генерал-лейтенант Дэвид Крумм.

«Китай объявил себя приарктическим государством», – приводит его слова ТАСС.

Крумм отметил, что Китай хочет «заполучить свою роль в регионе». По его словам, «в других частях мира» Китай «игнорирует международные нормы и правила». В связи с этим есть «риск», что «хищническое экономическое поведение» Китая «повторится в Арктике», сказал Крумм.

Говоря о роли РФ в регионе, он сообщил о готовности Вашингтона к контактам. Генерал подчеркнул, что США «не хотят недопонимания» и «могут взаимодействовать, чтобы избежать этого».

Напомним, американское аналитическое издание The National Interest опубликовало статью, в которой перспектива совместного российско-китайского вызова американским интересам в Арктике была названа «ночным кошмаром» Вашингтона.