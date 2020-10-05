В ходе беспорядков в Бишкеке пострадали 16 человек

05.10.2020, 23:08, Новости дня

В ходе продолжающихся в столице Киргизии столкновений сотрудников милиции с участниками митинга против признания итогов парламентских выборов пострадали 16 человек, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«На данный момент в три больницы города поступили в общей сложности 16 пострадавших», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

Протесты проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, куда вышли около 2 тыс. человек – сторонников партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Милиция применила слезоточивый газ, в ход идут светошумовые гранаты, резиновые пули. Участники акции при этом пытаются оказать сопротивление, бросая в милиционеров камни.

Вечером сотрудники милиции оттеснили протестующих с центральной площади Бишкека.

В настоящее время митингующие наступают на милиционеров на пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова, передает «Sputnik Кыргызстан».

Напомним, семипроцентный барьер по результатам выборов в парламент республики преодолели четыре партии: «Биримдик» (24% по итогам подсчета результатов с 99,3% избирательных участков), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%). Явка на выборах превысила 56%.

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