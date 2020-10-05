В Госдуме заявили о попытке «цветной революции» в Киргизии

05.10.2020, 23:08, Новости дня

Протесты в Киргизии являются попыткой устроить «цветную революцию», сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Он был международным наблюдателем на парламентских выборах в Киргизии. По его словам, «выборы прошли очень демократично и цивилизованно», передает РИА «Новости».

Шеремет отметил, что «все участки оборудованы электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней, что полностью исключает любые попытки фальсификаций». Как заверил депутат Госдумы, «все требования по проведению прозрачных выборов были выполнены», а «межпартийная конкуренция была высокой».

Он не видит «предпосылок и оснований для протестов».

«Считаю, что массовые протесты – это попытка осуществить цветную революцию, которая координируются извне», – сообщил Шеремет, выразив уверенность, что «внешние силы пытаются вмешаться в демократические процессы, которые происходят на территории наших ближайших соседей и союзников».

Шеремет призвал жителей Киргизии не поддаваться на провокации, проявить мудрость, разобраться в сложившейся ситуации и пресечь любые попытки извне по дестабилизации обстановки в стране.

Напомним, протесты проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 5-6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов и оттеснили протестующих с центральной площади Бишкека, однако столкновения продолжаются, приобретая все более ожесточенный характер.