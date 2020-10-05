Вучич выбрал кандидата в премьеры Сербии

05.10.2020, 21:48, Новости дня

Президент Сербии Александр Вучич огласил имя кандидата в премьеры страны. Им стала Ана Брнабич, чья кандидатура была единогласно поддержана членами президиума правящей партии.

«Я предложил Брнабич на получение мандата для формирования нового состава правительства Сербии», – передает РИА «Новости» его слова.

Как сообщил член президиума правящей партии, глава минфина Синиша Мали после заседания руководства Сербской прогрессивной партии, выдвинутая Вучичем кандидатура была поддержана единогласно.

Кроме того, по его словам, кандидатуры министров будут определены в течение недели, затем новый кабмин предстоит утвердить парламенту.

Ранее сообщалось, что правящая СПП победила на прошедших 21 июня парламентских выборах в Сербии с результатом 60,65%. Избирательный список «Ивица Дачич – «Социалистическая партия Сербии», Единая Сербия – Драган Маркович Палма» набрал 334 тыс. 333 голоса, то есть 10,38% и 32 мандата; избирательный список «Александар Шапич – Победа для Сербии» набрал 123 тыс. 393 голоса, то есть 3,83%, 11 мандатов.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич провозгласил победу правящей Сербской прогрессивной партии на выборах в парламент.