Главы МИД России, Франции и США осудили эскалацию насилия в Карабахе

05.10.2020, 21:48, Новости дня

Главы МИД России, Франции и США осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в Нагорном Карабахе, говорится в трехстороннем заявлении.

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами», – сказано в документе, опубликованном на сайте МИД России.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.