Власти Москвы назвали срок восстановления экономики города

05.10.2020, 20:48, Новости дня

Экономика Москвы полноценно восстановится и вернется в прежнюю динамику к концу 2021 года или к середине 2022 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла. В целом, если смотреть на ситуацию в городе, я думаю, что мы полноценно вернемся на прежнюю динамику в конце следующего года, может даже, к середине 2022 года», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом заммэра отметил, что впервые за последнее десятилетие столица будет выходить на рынок заимствований, а бюджет Москвы по итогам года недополучит порядка 800 млрд рублей из-за пандемии.

«Если сравнивать еще и с тем, что у нас был заложен рост доходов относительно прошлого года на 8%, то суммарные потери бюджета превысят 500 млрд рублей. При этом мы понесли еще порядка 300 млрд рублей дополнительных расходов, которые не были предусмотрены в первоначальном бюджете и связаны с переоборудованием больничного фонда под COVID-19. То есть для бюджета это будет стоить порядка 800 млрд по итогам года, при условии, что мы останемся в текущей ситуации», – добавил Ефимов.

Также заммэра добавил, что бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным, а столица впервые за 10 лет будет выходить на рынок заимствований.

«Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла», – сказал он.

Ефимов допустил, что доходы останутся приблизительно на уровне прошлого года.

«Но понятно, что есть еще инфляционная составляющая, которая приводит к реальному сокращению расходов. Но тем не менее, нам хватает этих денег на полное обеспечение жизнедеятельности города и реализацию основных инвестиционных проектов», – сказал он.

Кроме того, он добавил, что количество самозанятых в Москве начала с года выросло почти в два раза, на сегодняшний момент их почти 400 тыс. человек.

По его словам, ежемесячно прирост составляет 20-25 тыс. самозанятых.

«Динамика очень позитивная. Рост почти в два раза с начала года. Наибольшее количество самозанятых – это водители такси и грузоперевозки, но и другие сферы очень востребованы», – отметил заммэра.

Он также рассказал, что объем уплаченных самозанятыми налогов за этот год составил более 700 млн рублей.

Ранее президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства во вторник выразил уверенность, что справиться с ростом безработицы в стране удастся в 2021 году.