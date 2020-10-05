Разумков ограничил доступ журналистов в парламент

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05.10.2020, 20:20, Новости дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ограничил доступ журналистов в здание парламента для предотвращения распространения острой респираторной инфекции, об этом сообщила пресс-служба ВР 5 октября.

В ложе прессы на балконе зала заседаний парламента Рады смогут одновременно находиться до 30 журналистов. До 120 человек – в пресс-центре на третьем этаже ВР. 

“Установить, что от телевизионных каналов допускается не более двух съемочных групп (до четырех человек), от информационных агентств – до двух человек, от других изданий – по одному человеку”, – сказано в сообщении.

По состоянию на 5 октября в Украине подтверждено 230,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 4430 больных COVID-19 умерли, 101,3 тыс. выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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