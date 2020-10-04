 

В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

04.10.2020, 0:25, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит слова представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5343 человек.

В оперативном штабе напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и вызывать врача.

Днем ранее в Москве умерли 32 пациента с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / SpaceX провела второе успешное летное испытание корабля Starship. Видео

21.08 / Зеленский подтвердил встречу политсоветников «нормандского» формата

17.09 / Литва отказалась поддерживать санкции ЕС против Польши

20.07 / Северный флот провел десантную операцию в Баренцевом море

16.08 / Специалистам удалось исследовать механизм возникновения рака кожи по причине солнечных ожогов

09.09 / В WhatsApp заявили о ломающих мессенджер «страшных» сообщениях

02.07 / Большой успех – польские политики и эксперты празднуют «поражение России» в арбитражном суде

13.07 / Вице-премьер Трутнев прибыл в Хабаровск

22.09 / Российские банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона

02.09 / Помпео призвал пустить в Белоруссию главу местных католиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска