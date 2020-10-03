Белорусский телеканал назвал Украину “бывшей УССР”
03.10.2020, 22:10, Новости дня
Белорусский государственный телеканал “Столичное ТВ” называет Украину “бывшей УССР”.
В выпуске новостей за 3 октября именно такой геотитр появился во время сюжета об эпидемической ситуации в Украине.
Видео из Литвы на этом канале подписывают “Бывшая советская Литовская республика”, а кадры из Польши – “Бывшая Польская Народная Республика”.
ВИДЕОВидео: CTVBY / YouTube
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.
Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. 17 сентября он заявил, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной “усилят”. 2 октября стало известно об отзыве белорусских послов из Польши и Литвы.
30 сентября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.
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