 

В Колумбийском университете рассказали о трудностях поиска инопланетных цивилизаций

03.10.2020, 19:31, Новости дня

Мы не может обнаружить инопланетные цивилизации, потому что большинство из них «тихо умирают», пояснили ученые из Колумбийского университета.

Если внимательно рассмотреть стандартный сценарий зарождения, развития и упадка цивилизации, то можно увидеть несколько основных периодов. Сначала некие гуманоиды не обладают технологиями, чтобы подать какой-либо знак о своем существовании. Затем происходит быстрое и агрессивное развитие, как сейчас у землян. После него начинается длительный период тихого упадка.

Как видим, всего лишь на протяжении непродолжительного отрезка времени цивилизация может громогласно заявить о себе хотя бы в ближайших районах своей галактики. Вот почему мы не может обнаружить инопланетян. Они просто живут слишком тихо и обособленно.



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