Нагорный Карабах: под аккомпанемент призывов к миру конфликт продолжается

03.10.2020, 19:25, Новости дня

Боестолкновения в Нагорном Карабахе продолжаются несмотря на призывы мировых лидеров к Азербайджану и Армении положить конец кровопролитию и сесть за стол переговоров. Из района конфликта поступают противоречивые сведения. Согласно сообщению Еревана, азербайджанские военные перешли в наступление.

Напомним, в совместном заявлении США, Франция и Россия, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий без каких-либо предварительных условий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал заявление сопредседателей Минской группы неприемлемым. По его словам, мир в Нагорном Карабахе наступит лишь тогда, когда оттуда выйдут «армянские оккупанты». Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать Баку не только политическую, но и военную поддержку.

Вслед за этим госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты выступают против участия третьих сторон в конфликте в Нагорном Карабахе.

«Мы не одобряем вовлечение других стран в этот конфликт, – сказал Помпео Fox News. – Мы считаем, что посторонним следует держаться подальше».

Госсекретарь также подчеркнул, Вашингтон стремится к тому, чтобы Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня, и сообщил о том, что с обеими сторонами состоялись переговоры на эту тему.

Накануне МИД Армении сообщил, что Ереван готов к переговорам по прекращению огня в самопровозглашенном Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит смысла в переговорах с Арменией и пообещал воевать до тех пор, пока не будут освобождены «оккупированные земли».

Алексей Малашенко: «Полагаю, турки сильно рискуют»

Руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что позиция Турции – вызов всей мировой общественности, включая тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ – США, России и Франции. Кроме того, по его мнению, это еще и личный вызов Владимиру Путину.

«В этой связи думаю, что позиции Вашингтона, Москвы и Парижа будут ужесточены, а насколько – покажет время, – добавил он. – В частности, может вырасти военная помощь Армении, хотя это и несет определенные риски. А Азербайджану в этой ситуации не стоит особенно делать ставку на Анкару. Потому что в мире еще есть силы, которым крайне не нравится характер событий в Нагорном Карабахе, и они этого не скрывают».

По оценке Алексея Малашенко, одним из самых интригующих в контексте нынешнего конфликта, стало то, что в российско-турецких отношениях возник треугольник противоречий: Сирия, Ливия и Нагорный Карабах: «И чем тяжелее будет складываться ситуация в Карабахе, тем сильнее это скажется на других проблемах. Полагаю, турки сильно рискуют. Видимо, они рассчитывают, что против них никто ничего не сможет сделать».

Но это может быть не расчет, а просчет, констатировал профессор. Вместе с тем он выразил надежду, что карабахский конфликт не перерастет в полномасштабную войну.

Керим Хас: «Отношения Анкары с Москвой могут серьезно осложниться»

Турецкий политолог Керим Хас согласен, что Эрдоган своими действиями бросает вызов не только России, но также и другим основным игрокам международных отношений. На его взгляд, это может привести к санкциям против Анкары.

«Санкции способны обострить ситуацию по линии дипломатических контактов, а при ещё большем усугублении кризиса – негативно воздействовать на экономику страны, – считает он. – Однако даже несмотря на такие последствия внутритурецкие настроения в поддержку Эрдогана все равно будут расти. Потому что большая часть здравомыслящих людей из всех отраслей внутриполитической жизни страны находятся в тюрьмах, а голос тех, кто может в сегодняшней ситуации выступать против войны, почти не слышен, ведь практически 99% медиаресурса контролируется властью».

Отдельный вопрос, безусловно, это возможное участие в конфликте поддерживаемых Турцией джихадистских групп, уверен Керим Хас.

«В соответствии с многочисленными заявлениями Запада они переброшены в Нагорный Карабах. Так что в скором времени отношения Анкары с Москвой могут серьезно осложниться. Очевидно, что повторение сирийского сценария на Кавказе угрожает интересам Москвы. Поэтому российская сторона вполне может вернуться к практике распространения многочисленных «файлов», которые напрямую обвинят Эрдогана в поддержке и спонсировании международного терроризма. Такое уже было после кризиса со сбитым СУ-24 в ноябре 2015 года».

Реджеп Эрдоган сам расставляет себе капканы, в которые может угодить в ближайшем будущем, заключил политолог.