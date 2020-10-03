Врач Трампа рассказал о его состоянии

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03.10.2020, 18:48, Новости дня

Лечащий врач действующего американского лидера Дональда Трампа Шон Конли заявил, что глава государства после инфицирования коронавирусом чувствует себя хорошо.

«Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо», – цитирует Конли РИА «Новости».

Главу Белого дома госпитализировали из-за предосторожности, отметил врач.

«Мы сейчас очень рады прогрессу, который демонстрирует президент», – отметил он.

Напомним, Трамп дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Позже Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Специалисты центра приняли решение начать лечение Трампа препаратом «Ремдесивир».

При этом конкурент 74-летнего Трампа на выборах президента 77-летний Байден также проверился на коронавирус, тест показал отрицательный результат. Напомним, президентские выборы США пройдут 3 ноября.



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