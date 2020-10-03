Германия заявила, что в Белоруссии «притесняют свободу слова»

03.10.2020, 18:48, Новости дня

Берлин обвинил Минск в притеснении свободы слова, которая, по мнению ФРГ, выражается в переаккредитации зарубежных средств массовой информации.

«Белорусское руководство отозвало аккредитацию иностранных СМИ в стране. После нескольких недель нарушений прав человека и преследований журналистов это является дальнейшим вопиющим притеснением свободы печати и свободы слова», – цитирует заявление МИД Германии RT.

Немецкое ведомство отметило, что независимое освещение белорусских протестов «подвергается дальнейшему массовому ограничению».

Ранее министерство информации Белоруссии заявило о приостановке выпуска сетевого издания Tut.by. В конце августа в Белоруссии заблокировали доступ к сайту негосударственного издания «Наша Нива» и интернет-ресурсу naviny.by.