Германия заявила, что в Белоруссии «притесняют свободу слова»
03.10.2020, 18:48, Новости дня
Берлин обвинил Минск в притеснении свободы слова, которая, по мнению ФРГ, выражается в переаккредитации зарубежных средств массовой информации.
«Белорусское руководство отозвало аккредитацию иностранных СМИ в стране. После нескольких недель нарушений прав человека и преследований журналистов это является дальнейшим вопиющим притеснением свободы печати и свободы слова», – цитирует заявление МИД Германии RT.
Немецкое ведомство отметило, что независимое освещение белорусских протестов «подвергается дальнейшему массовому ограничению».
Ранее министерство информации Белоруссии заявило о приостановке выпуска сетевого издания Tut.by. В конце августа в Белоруссии заблокировали доступ к сайту негосударственного издания «Наша Нива» и интернет-ресурсу naviny.by.
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