Алиев заявил о взятии поселка в Карабахе
03.10.2020, 18:48, Новости дня
Азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в адегинском направлении, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Азербайджанская армия водрузила флаг Азербайджана в Мадагизе. Мадагиз наш, Карабах – это Азербайджан», – сообщил Алиев, передает РИА «Новости».
В субботу армянская сторона сообщила, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление азербайджанских военных.
Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет