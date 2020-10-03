Алиев заявил о взятии поселка в Карабахе

03.10.2020, 18:48, Новости дня

Азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в адегинском направлении, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджанская армия водрузила флаг Азербайджана в Мадагизе. Мадагиз наш, Карабах – это Азербайджан», – сообщил Алиев, передает РИА «Новости».

В субботу армянская сторона сообщила, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление азербайджанских военных.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.