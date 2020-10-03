Вооруженные формирования РФ стреляли из гранатомета вблизи Авдеевки – штаб ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 3 жовтня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 3 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами. Наші захисники неухильно дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Від початку поточної доби, 3 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Авдіївка. На решті території проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша.Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.Військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС ліквідовують пожежі на Луганщині. Наразі триває ліквідація локалізованих осередків пожеж поблизу населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Артема, Старий Айдар та Станиця Луганська.Для ліквідації наслідків пожеж у Командуванні Об’єднаних сил створено Оперативний штаб, до якого увійшли представники як Збройних Сил України, так й інших складових сил оборони. Тут відразу ж визначили проблемні ділянки, що найперше потребують допомоги. Вже сьогодні військові працюють у населеному пункті Воронове, де унаслідок пожеж зруйновані будинки, пошкоджені водогін, електромережі, газопровід та об’єкти інфраструктури.Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил.Слава Україні!ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУМинулої доби, 2 жовтня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей. Так, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем неподалік Авдіївки. Також двічі впродовж доби ворог застосував стрілецьку зброю поблизу населеного пункту Водяне.Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень не було. Окрім того, вчора військовослужбовцями Збройних Сил і рятувальниками ДСНС було ліквідовано та локалізовано низку осередків пожеж у Луганській області, зокрема біля населених пунктів Підлісне, Артема, Болотене та Сєвєродонецьк тощо. Крім військовослужбовців Збройних Сил України, у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи. За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 93 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5174 транспортні засоби та 4241 особу. Також були затримані 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» тимчасово призупинив роботу у зв’язку із частковим пошкодженням унаслідок пожежі об’єктів сервісної зони біля КПВВ. Водночас КПВВ «Новотроїцьке» та КПВВ «Мар’їнка» також не функціонували. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю українськими воїнами.Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 3. Oktoober 2020