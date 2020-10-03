 

Джо Байден побил рекорд по полученным за месяц пожертвованиям

03.10.2020, 17:10, Новости дня

Кандидат в президенты США Джо Байден уже получил за сентябрь более $365 миллионов пожертвований, пишет Die Zeit. Таким образом, он установил новый абсолютный рекорд для президентских предвыборных кампаний по полученным за месяц средствам, отмечает издание.

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден побил рекорд по полученным пожертвованиям за один месяц, пишет Die Zeit. Отмечается, что точная сумма собранных Байденом и его командой денег в сентябре пока неизвестна, однако в минувший четверг она перевалила за отметку $365 миллионов (столько пожертвований было отправлено Байдену в августе). Это уже является месячным рекордом для всех президентских предвыборных кампаний. Что же касается команды Дональда Трампа, то она пока не раскрывала данных о пожертвованиях, собранных действующим президентом за текущий сентябрь.

Согласно опросу, проведённому Reuters и компанией Ipsos, после первых ТВ-дебатов Джо Байден опережает Дональда Трампа на 9%. При этом издание отмечает, что преимущество в количестве избирателей не гарантирует победы на выборах. К примеру, в 2016 году за Хиллари Клинтон проголосовал больший процент населения, однако победителем всё равно стал Дональд Трамп. Причина заключается в особенностях избирательной системы в США.

Die Zeit также пишет, что первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошли хаотично и были наполнены оскорблениями и персональными нападками.



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