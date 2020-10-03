 

США захотели увеличить пошлины на алюминий из России

03.10.2020, 17:08, Новости дня

Соединенные Штаты изучают возможность установления новых пошлин на импорт алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции.

Американская федеральная комиссия по международной торговле начала расследование по возможному ущербу американской экономике по импорту алюминиевой фольги из этих стран, передает ТАСС.

Ведущим расследование предстоит установить, есть ли свидетельства того, что промышленность США несет материальный ущерб, либо существует угроза такого ущерба, либо наблюдается замедление развития отрасли из-за импорта такой продукции.

«Если министерство торговли США не продлит установленный срок, комиссия должна за 45 дней, или в данном случае к 13 ноября 2020 года, в рамках расследования прийти к предварительному заключению относительно антидемпинговых и компенсирующих пошлин», – говорится в документе.

Расследование было инициировано по обращению ассоциации американских производителей алюминия.

Летом президент США Дональд Трамп подписал постановление о повторном введении пошлин на алюминий из Канады. Канада заявила о намерении ввести ответные пошлины на некоторые американские товары.

В 2018 году Трамп вводил пошлины на импорт стали и алюминия в США.



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