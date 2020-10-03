Судан заключил мир с повстанцами

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03.10.2020, 16:08, Новости дня

Замглавы суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Даглю ратифицировал мирное соглашение с группировками «революционного фронта», согласно договоренности, они станут частью национальной армии.

Переходное правительство Судана подписало мирный договор в окончательном виде с группировками «Движение за справедливость и равенство», «Армией освобождения Судана» и «Народным движением за освобождение Судана – Север», передает РИА «Новости».

Эти формирования действуют в штатах Судана Голубой Нил и Южный Кордофан.

Согласно документу, группировки включаются в состав национальной армии, также происходит разделение власти с бывшими повстанцами на федеральном уровне и уровне штатов, вхождение представителей повстанцев в состав парламента, возвращение беженцев, продление переходного периода на 39 месяцев после подписания.

Стороны согласовали документ после 10 месяцев переговоров, которые велись при посредничестве Южного Судана. Церемония подписания состоялась в столице Южного Судана Джубе в присутствии главы суверенного совета Судана Абдель Фаттаха Аль-Бурхана и премьера Абдаллы Хамдока.

В 2019 году президент Судана Аль-Башир был отстранен от власти в ходе переворота. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США довели Судан до путча.



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