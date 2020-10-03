Суд отклонил иск Брижит Макрон против «жёлтого жилета»

03.10.2020, 15:05, Новости дня

Иск Брижит Макрон против представителя движения «жёлтых жилетов», обвиняемого в написании оскорбительных для супруги президента граффити, был отклонён уголовным судом Тулона, пишет Gala. Как напоминает издание, 11 августа 49-летний мужчина нарисовал граффити на гигантском надувном омаре вблизи летней резиденции президентской четы и был задержан полицейскими.



Reuters

Иск Брижит Макрон против представителя движения «жёлтых жилетов», обвиняемого в написании оскорбительных для первой леди Франции граффити на надувном омаре, был отклонён уголовным судом Тулона, пишет Gala.

«Сегодня Брижит и Эммануэль Макрон проиграли в суде. На месте присутствовало и AFP. Но вы нигде не услышите об этом. Ничего удивительного», — написал по этому поводу в Twitter Хуан Бранко, адвокат 49-летнего мужчины, которого судили за «публичное оскорбление президента Республики» и «публичное оскорбление и клевету на частных лиц».

Как напоминает издание, инцидент произошёл 11 августа. «Жёлтый жилет», о котором идёт речь, уроженец Верхней Савойи, написал граффити на гигантском надувном Омаре во время купания неподалёку от форта Брегансон, где проводила отпуск президентская чета. Свой поступок он снял на видео и опубликовал в Facebook.

Как пишет издание, мужчина был задержан полицейскими. Свои действия он оправдывал «свободой слова». После того, как Брижит Макрон подала против него иск, участник протестного движения привлёк для своей защиты адвоката «жёлтых жилетов» Хуана Бранко, который также является советником Петра Павленского — российского художника-акциониста, обвиняемого в распространении интимных видеозаписей экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво.