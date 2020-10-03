 

Участкового уволили за поддельную справку по делу о ДТП с Ефремовым

03.10.2020, 14:48, Новости дня

Выдавшего поддельную справку о жене супруга погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова полицейского уволили из правоохранительных органов, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В суде была предоставлена справка от участкового, согласно которой Ирина Стерхова просто сдавала спальное место погибшему в ДТП. Справка не соответствовала действительности», – сказал собеседник РИА «Новости».

Стерхова пыталась доказать, что их отношения с погибшим Захаровым были, вне зависимости от юридического оформления, в сущности, семейными. На заседании она сообщила, что Захаров был ей очень близок, они жили 20 лет вместе, вместе отдыхали и были общие друзья.

Пресненский суд не признал ее потерпевшей по делу. Ими были признаны лишь вдова, двое сыновей и брат Захарова.

По факту выдачи поддельной справки проводилась проверка сотрудниками управления собственной безопасности московской полиции, сообщили в ГУ МВД по Подмосковью.

Они не уточнили, имеет ли отношение проверка к истории с ДТП.

«По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщили в ведомстве.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов возместил моральный ущерб старшему сыну погибшего Сергея Захарова.



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