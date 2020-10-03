Саакашвили объяснил выбор Кикабидзе лицом своей кампании

03.10.2020, 14:08, Новости дня

Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили объяснил, почему актер и исполнитель 82-летний Вахтанг Кикабидзе возглавил список партии «Единое национальное движение» на выборах в парламент, которые состоятся 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Буба Кикабидзе – визитная карточка Грузии во всем мире, особенно на постсоветском пространстве. Он не только певец и актер, он очень важный общественный деятель и политик в хорошем смысле, а главное, что он большой патриот Грузии», – сообщил Саакашвили.

По его словам, критике Кикабидзе подвергают только те, «кто входят в бригаду поклонников Советской России».

Экс-президент напомнил, что после войны с Россией в 2008 году Кикабидзе написал песню «Разочаровали» и тем самым «окончательно дистанцировался от так называемой российской либеральной интеллигенции».

«Вы меня не предали – разочаровали», – поет Кикабидзе в этой песне.

«Кикабидзе мужественный человек, мыслит государственно, он патриот, – сказал ранее представитель «Нацдвижения» Давид Небиеридзе телекомпании «Палитра». – В отличие от тех деятелей искусства, которые поддерживают правящую «Грузинскую мечту», он плюнул в лицо России, отказался от доходов, которые мог получить, выступая там. И это надо ценить».

Кикабидзе в последнее время отметился рядом антироссийских высказываний. Он обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии и поэтому отказывается приезжать в Россию после войны 2008 года.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, советский и грузинский актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент республики, которые состоятся 31 октября.