 

NASA запустило ракету “Антарес”, которую частично изготавливали в Украине

03.10.2020, 13:50, Новости дня

На космодроме “Уоллопс Айленд” в штате Вирджиния (США) запустили ракету-носитель “Антарес”. Она является проектом, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия, сообщили в посольстве Украины в США в Facebook.

На запуск ракеты был приглашен посол Украины в США Владимир Ельченко. В посольстве отметили, что запуск сопровождался дополнительными вызовами из-за пандемии COVID-19 и ограничения международных поездок.

“В апреле посольство активно помогало американской компании “Нортроп Грумман” организовать отдельный специальный рейс, чтобы доставить из Украины в США команду специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить “Антарес” по графику было бы невозможно”, – сообщили в ведомстве.

Україна підтверджує свій статус надійного партнера США у галузі дослідження космосу.Сьогодні доказом цьому став…

Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Reede, 2. Oktoober 2020

В конструкторском бюро “Южное”, которое разрабатывало ракету-носитель, отметили, что “Антарес” вывел на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль “Сигнус”, который должен доставить на Международную космическую станцию около 3629 кг полезного груза по заказу NASA.

“Антарес” состоит из двух ступеней и космического грузового корабля “Сигнус” (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало “Южное” и изготовило госпредприятие “Южный машиностроительный завод имени Макарова”. Главный разработчик ракеты-носителя – американская корпорация Northrop Grumman.

ВИДЕОВидео: NASA / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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