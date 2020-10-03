Польша и Литва не намерены сокращать дипкорпус в Беларуси

03.10.2020, 13:50, Новости дня

Дипломатические корпусы Литвы и Польши, вопреки ожиданиям властей Беларуси, сокращаться не будут. Об этом заявили главы литовского МИД Линас Линкявичюс и польского – Збигнев Рау.

Рау в своем Twitter сообщил, что ни он, ни Линкявичюс не собираются приглашать своих послов для консультаций.

“Беларусь позвонила своим послам в Польше и Литве для консультаций и ожидает того же от Польши и Литвы. Вместе с Линасом Линкявичюсом мы убеждены, что необходимо сохранить каналы связи, и на данном этапе мы не собираемся приглашать наших послов для консультаций”, – написал он.

BY wezwała swoich Ambasadorów w PL i LT na konsultacje i oczekuje tego samego od PL i LT. Razem z @LinkeviciusL jesteśmy przekonani, że kanały komunikacji muszą zostać zachowane i na tym etapie nie zamierzamy wzywać naszych Ambasadorów na konsultacje.

— Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 2, 2020

Линкявичюс высказал аналогичную точку зрения, пишет портал Delfi.

По его словам, Литва не намерена отзывать своего посла на консультации и точно не будет ничего предпринимать в вопросе сокращения персонала, поскольку видит в этом множество проблем в этом и не видим пользы.

С 5 октября Беларусь отзывает послов из Литвы и Польши. Решение об отзыве и сокращении штатов посольств этих стран в Беларуси в белорусском МИД объяснили “однозначной деструктивной деятельностью со стороны указанных стран”.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. 17 сентября он заявил, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей.