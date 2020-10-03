 

Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске после отказа двигателя

03.10.2020, 13:48, Новости дня

Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска после отказа правого двигателя, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Представитель пресс-службы рассказал, что «при выполнении рейса по маршруту Среднеколымск – Якутск авиакомпании «Полярные авиалинии» на воздушном судне Ан-24 при подлете к аэропорту Якутска произошел отказ правого двигателя», передает ТАСС.

«Экипаж посадил воздушное судно в аэропорту Якутска, пострадавших нет. По данному факту проводит проверку территориальное управление Росавиации», – добавили в «Полярных авиалиниях».

Ранее легкий самолет приземлился на автотрассу под Курганом.



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