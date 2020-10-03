 

Экс-чемпиона мира по боксу Ковалева приговорили к трем годам тюрьмы условно в США

03.10.2020, 13:08, Новости дня

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF житель России Сергей Ковалев получил три года тюрьмы условно по делу о нападении на женщину в США, сообщают американские СМИ.

Издание TMZ информирует со ссылкой на судебные документы, 37-летний Ковалев заключил сделку с прокуратурой и избежал наказания за тяжкое преступление, передает РИА «Новости».

Боксер признал свою вину за участие в драке, произнесение оскорбительных слов и нарушение тишины. Также он получил два дня тюрьмы, но уже их отбыл, поэтому не будет находиться за решеткой.

Кроме того, российский спортсмен должен будет пройти курс управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве компенсации судебных издержек.

Гражданский иск Фронтц против Ковалева еще в силе. Модель требовала 650 тыс. долларов, которые, по ее словам, российский боксер согласился ей заплатить после инцидента.

Напомним, Ковалев в июне 2018 года был арестован в Калифорнии по подозрению в избиении женщины. Пострадавшей оказалась американская модель Джейми Фронтц, которая рассказала об инциденте в соцсетях.

Ковалев на профессиональном ринге одержал 34 победы, потерпел четыре поражения и один раз его бой завершился вничью.



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