Россиянам сказали, какой стороной носить маску

03.10.2020, 12:48, Новости дня

Медицинскую маску надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета: сторону, которая стерильная, прикладывать к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу, рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения Эрик Бровко.

Бровко пояснил, что «если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета», передает радио Sputnik.

«Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», – добавил он.

Подойдет любой тип маски: медицинская, тканевая, сделанная своими силами.

«Медицинские маски надо постоянно менять, а после использования выбрасывать. Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием. По степени защиты дальше идут уже респираторы, но они простому человеку не так необходимы, это скорее для врачей, которые находятся в постоянном контакте с заболевшим», – отметил эксперт.

Между ношениями маску лучше либо убрать в отдельный карман, либо иметь для нее специальный небольшой пакет, «чтобы она не контактировала с грязными элементами, потому что потом вы ее прикладываете к лицу, дышите через нее».

«Класть в сумку, где валяются ключи, телефон, тоже не нужно, лучше иметь отдельное место в сумке, где больше ничего не лежит, и куда вы не полезете грязными руками. Не думаю, что это существенно повышает риск заражения коронавирусом, но с точки зрения микробов в целом это не очень хорошо», – отметил Бровко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 80–85% заболевших новой коронавирусной инфекцией считают причиной своего заражения несоблюдение масочного режима.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя.