 

Тихоокеанский флот опроверг причастность к загрязнению воды на Камчатке

03.10.2020, 12:48, Новости дня

Тихоокеанский флот РФ не имеет отношения к загрязнению воды у Халактырского пляжа на Камчатке, которое привело к массовой гибели животных, заявили отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

В пресс-службе сообщили, что «информация, распространяемая представителями зарубежных организаций о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от города Петропавловск-Камчатский, не соответствует действительности», передает ТАСС.

Указывается, что перевозок крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ России, в том числе зафрахтованными в интересах Минобороны для снабжения Тихоокеанского флота, в данном районе не осуществлялось.

«Кроме того, нефтепродукты и вещества, содержащие в своем составе фенол и его соединения, о наличии которых в пробах воды с Халактырского пляжа заявляется представителями различных организаций, в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, отсутствуют», – добавили в ВВО.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Подобная ситуация наблюдается и на других пляжах рядом.

В субботу минприроды Камчатского края сообщило о загрязнении четырех участков Авачинского залива.



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