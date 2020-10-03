В Германии заявили о связи возможных санкций против РФ с выводами ОЗХО

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03.10.2020, 12:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСанкций против РФ будет не избежать, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб блогера Алексея Навального, проведенных лабораториями в Германии, Франции и Швеции, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Маас сообщил в интервью новостному порталу t-online, что «если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует ясный ответ Евросоюза (ЕС)», передает ТАСС.

«Я убежден в том, что мимо санкций тогда больше не пройти», – добавил он.

Напомним, Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. 

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.



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