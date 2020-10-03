 

Грузия запретила провозить военные грузы в Азербайджан и Армению

03.10.2020, 11:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСовбез Грузии в субботу выступил с заявлением о том, что остановлена выдача разрешений на провоз транзитом военных грузов в направление Азербайджана и Армении по земле и воздушным путем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это сделано с самого начала боев, отметил Совбез.

Тбилиси вновь сообщил о готовности принять делегации двух стран на переговоры.

В Грузии проживает около 400 тыс. местных армян и азербайджанцев.

«Мы не должны допустить, чтобы в кризисной ситуации между Азербайджаном и Арменией отдельные деструктивные элементы за пределами Грузии или внутри страны бросили тень на нашу дружбу и исторический опыт», – сказано в заявлении.



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