Местные выборы 2020: конкуренцию мэру Днепра Филатову составят 16 человек

03.10.2020, 11:45, Новости дня

Днепровская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов на должность городского головы Днепра на местных выборах. Об этом в ответ на запрос “Українських новин” сообщил глава теризбиркома Александр Саленко.

Полный список зарегистрированных кандидатов:

Борис Филатов (“Пропозиція”) – действующий городской голова;

Загид Краснов (“Гражданская сила”) – действующий депутат Днепровского горсовета, предприниматель;

Татьяна Рычкова (“Европейская солидарность”) – волонтер, бывший депутат Верховной Рады Украины;

Мгер Куюмчян (“Батьківщина”) – заместитель председателя Днепропетровского областного совета;

Сергей Рыженко (“Слуга народа”) – главврач областной клинической больницы имени Мечникова;

Александр Вилкул (“Блок Вилкула “Украинская перспектива”) — экс-председатель Днепропетровской облгосадминистрации;

Павел Атаманчук (политическая партия “Дело”) – предприниматель;

Сергей Никитин (“Оппозиционная платформа – За жизнь”) – руководитель днепровской;городской организации ОПЗЖ, действующий депутат Днепровского горсовета, предприниматель;

Виталий Жеганский (“Голос”) – руководитель днепропетровской областной организации партии “Голос”, руководитель “Украинского центра социального Партнерства”;

Олег Василенко (ВО “Свобода”) – предприниматель;

Артем Романюков (“Демальянс”) – активист, общественный деятель;

Дмитрий Семеренко (“Команда Днепра”) – предприниматель;

Татьяна Лампика (Партия зеленых Украины) – экоактивистка, председатель местного отделения Партии зеленых;

Игорь Майденко (“Национальный корпус”) – заведующий отделением Днепропетровской областной детской больницы, основатель общественной организации (ОО) “Медицинский Корпус”;

Елена Сергеева (самовыдвиженец) – предприниматель;

Михаил Королев (самовыдвиженец) – предприниматель;

Евгений Богиня (самовыдвиженец) – безработный.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.