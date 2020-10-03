 

“Даже на фейк не тянет”. Тищенко отреагировал на пленки Лероса

03.10.2020, 11:45, Новости дня

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” Николай Тищенко заявил, что опубликованные пленки от Гео Лероса “даже на фейк не тянут”. Об этом он написал в своем Telegram-канале 2 октября.

“Послушал аудиомикс от главного предателя Украины. Хочу спросить у заказчиков этого концерта. Вы сами хоть послушали, что вы даете? Это же даже на фейк не тянет! Если бы было хоть что-то реальное, то пошли бы с этим в Национальное антикоррупционное бюро, а не в YouTube. Уже одно это показывает, как оценивают заказчики выступление своей тушки”, – отметил нардеп.

Тищенко добавил, что сейчас любой маломальский пользователь компьютера может скачать в интернете программку и “голосом Левитана озвучить все, что угодно”.

“Лерос никак не поймет, что не светит ему даже быть YouTube-звездой. Отмывать деньги на муралах – вот его потолок”, – подчеркнул он.

30 сентября Лерос заявил, что от офицера СБУ получил шестичасовую запись разговоров экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого и Тищенко, которые якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал видео, в котором разговаривают якобы Тищенко и Комарницкий. По утверждению Лероса, суть записанного разговора указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого.

Фракция “Слуга народа” исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал “агентом ГРУ Российской Федерации”. Лерос заявил, что именно Зеленский поручил главе Офиса президента Украины Ермаку “выполнять всю грязную коррупционную работу”.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел “красную линию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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