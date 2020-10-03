 

В Голливуде «Халк» разнес звезду Трампа

03.10.2020, 10:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМужчина в костюме Халка из вселенной Marvel разнес звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде, сообщают СМИ.

Происшествие случилось в пятницу утром, мужчина разбил звезду с помощью кирки, передает РИА «Новости». Ущерб оценивается больше чем в 5 тыс. долларов. Полиция на данный момент не задержала ни одного подозреваемого, проводится расследование.

Рабочие уже приступили к восстановлению поврежденного объекта.

Видеозапись с нападением «Халка» на звезду опубликовали в Twitter.

MAN IN HULK COSTUME DESTROYED TRUMP’S HOLLYWOOD STAR TODAYpic.twitter.com/n9teoOFQ1v

— The_Real_Fly (@The_Real_Fly) October 3, 2020

Звезда Трампа появилась в 2007 году за его участие в шоу «Ученик». Она уже подвергалась нападению вандалов.

В 2016 году ее разбили кувалдой. Затем, в апреле 2018 года, неизвестные изрисовали и исписали звезду нецензурной бранью. В июле ее разбили киркой.

Кроме того, в Сети был распространен ролик, где американский комик Джордж Лопес «помочился» на звезду президента США.



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