Минобороны Азербайджана опровергло сообщения Армении о сбитых в Карабахе самолетах

03.10.2020, 10:48, Новости дня

Начальник пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана не был сбит в ходе боев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Даргяхлы заявил, что армянская сторона якобы «распространила дезинформацию» о сбитых самолетах и беспилотных летательных аппаратах ВВС Азербайджана, «ни один боевой самолет (…) сбит не был», передает РИА «Новости».

«Напротив, ударные БПЛА Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику вооруженных сил Армении. Видеозаписи о боевых действиях наших БПЛА регулярно представляются вниманию общественности. Распространяя ложную информацию о потерях Азербайджана, представители минобороны Армении пытаются восполнить образовавшуюся у них информационную пустоту о боевых действиях», – добавил он.

Ранее в субботу Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. До этого минобороны страны заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе.

В свою очередь Азербайджан сообщил об ожесточенных боях в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. В субботу Макрон позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.