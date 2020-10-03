 

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения Армении о сбитых в Карабахе самолетах

03.10.2020, 10:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНачальник пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана не был сбит в ходе боев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Даргяхлы заявил, что армянская сторона якобы «распространила дезинформацию» о сбитых самолетах и беспилотных летательных аппаратах ВВС Азербайджана, «ни один боевой самолет (…) сбит не был», передает РИА «Новости».

«Напротив, ударные БПЛА Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику вооруженных сил Армении. Видеозаписи о боевых действиях наших БПЛА регулярно представляются вниманию общественности. Распространяя ложную информацию о потерях Азербайджана, представители минобороны Армении пытаются восполнить образовавшуюся у них информационную пустоту о боевых действиях», – добавил он.

Ранее в субботу Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. До этого минобороны страны заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе.

В свою очередь Азербайджан сообщил об ожесточенных боях в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. В субботу Макрон позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Обстрел со стороны боевиков мог стать причиной лесного пожара в Луганской области, заявили в Нацполиции

16.09 / В Хмельницком Tesla столкнулась с автобусом. Восемь человек пострадали

29.08 / В Украине чествуют память защитников. Имена павших героев зачитывали 40 минут

17.08 / Новосибирский «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса

12.07 / Путин заявил о востребованности саммита ядерной пятерки

19.09 / Захарова раскрыла сценарий вмешательства ЕС в дела Белоруссии

12.07 / Продажи новых машин в Германии в июне сократились на треть

22.08 / Россияне в первый день продаж купили туры с кешбэком на 150 млн рублей

03.07 / В центре Москвы подрались курьеры по доставке еды

22.07 / Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска